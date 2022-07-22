تدرس منظمة الصحة العالمية من خلال لجنة الخبراء التابعة لها ما إذا كانت الزيادة الحالية في عدد الإصابات بفيروس جدري القردة تشكل حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا.



وستكلف لجنة الطوارئ هذه تقييم المؤشرات الوبائية، فيما ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة مع تسجيل أكثر من 15300 إصابة في 71 دولة، وفقا للأرقام الصادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي «مهما كانت توصية اللجنة، فستواصل منظمة الصحة العالمية بذل كل ما في وسعها لوقف جدري القردة وإنقاذ الأرواح».



وتعمل وكالة الصحة الأممية بالتوازي مع الدول الأعضاء والخبراء لتعزيز عمليات البحث والتطوير حول الفيروس.



وقال تيدروس: «رغم أننا نشهد اتجاها تنازليا في بعض البلدان، فإن بلدانا أخرى مازالت تواجه ارتفاعا في عدد الإصابات، وقد أبلغت ست دول عن رصدها أولى الحالات الأسبوع الماضي».



وأضاف ان «بعض هذه البلدان تيسير الوصول فيها أضعف بكثير إلى وسائل التشخيص واللقاحات، ما يجعل من الصعب تتبع انتشار المرض ووقفه»، فيما لا تتوافر كمية كبيرة من اللقاحات.



وأعلنت شركة «بافارين نورديك» الدنماركية، وهي المختبر الوحيد الذي ينتج لقاحا مجازا لمكافحة جدري القردة مؤخرا أنها تلقت طلبية بـ 1.5 مليون جرعة، ستسلم معظمها في العام 2023، من دولة أوروبية لم تسمها فيما طلبت الولايات المتحدة 2.5 مليون جرعة إضافية.



وفي أول اجتماع عقد في 23 يونيو الفائت، أوصى غالبية الخبراء بألا يعلن تيدروس حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا.



على صعيد آخر، قالت السلطات في أستراليا إنها تواجه تفشيا واسعا للمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) شديد العدوى مع ارتفاع متزايد لحالات الإصابات والوفيات وسط مطالبات بإعادة فرض كمامات الوجه وبعض القيود.



وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في تصريح لهيئة الإذاعة الأسترالية امس إن قادة الولايات ومسؤولي الصحة الفيدراليين لم يوصوا بإلزامية ارتداء كمامات الوجه في الأماكن المغلقة رغم دعوات بهذا الشأن من بعض الأطباء.



وسجلت أستراليا خلال اليومين الأخيرين أعلى حصيلة للوفيات بسبب فيروس (كورونا) منذ يناير من العام الحالي بواقع 89 حالة و90 حالة على التوالي مع تسجيل ما يزيد على 55600 حالة إصابة جديدة امس وهو أعلى مستوى للإصابات منذ 18 مايو الماضي.