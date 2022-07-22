دعا رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو الغرب واوكرانيا وروسيا الى وضع حد للحرب لتجنب السقوط في «هاوية حرب نووية».



وقال لوكاشينكو في مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس «فلنتوقف، ينبغي عدم المضي قدما، (الذهاب) ابعد هو الحرب النووية، يجب الا تصل الامور الى هذا الحد»، داعيا الى «وقف هذه الفوضى والحرب في اوكرانيا».



وقال لوكاشينكو، الحليف الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «كل شيء رهن باوكرانيا، في اللحظة الراهنة يمكن للحرب ان تنتهي في ظروف افضل بالنسبة الى اوكرانيا، عليها ان تجلس الى طاولة المفاوضات وتوافق على عدم تهديد روسيا بعد الآن».



من جانبها، أعلنت تركيا أن إبرام اتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البلاد سيكون «ممكنا في الأيام المقبلة» إذا لبى الغرب مطالب روسيا بتخفيف العقوبات.



من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحافية إنه لا توجد اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا، فيما قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن «أوكرانيا كدولة ربما تختفي من خريطة العالم» نتيجة للأحداث الجارية.



وأضاف مدفيديف وفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية أنه «بعد انقلاب 2014، خسرت أوكرانيا استقلال دولتها وخضعت للسيطرة المباشرة للغرب الجماعي وبدأت تعتقد أن الناتو سيضمن أمنها»، مشيرا إلى أنه نتيجة لكل الأحداث الجارية ربما تفقد أوكرانيا ما تبقى من سيادة دولتها وتختفي من خريطة العالم.



ميدانيا، قصفت القوات الروسية التي هددت بتوسيع هجومها في أوكرانيا، مدينة خاركيف (شمال شرق) امس، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، فيما أعادت موسكو فتح صنابير الغاز إلى أوروبا من خلال إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم1».



وعلى صعيد الطاقة، أعربت أوروبا عن شعورها بالارتياح امس بعد قرار موسكو إعادة ضخ الغاز في خط أنابيب «نورد ستريم1» الذي يمد ألمانيا بشكل أساسي، بعد توقف الإمدادات بسبب أعمال صيانة بحسب موسكو. ويقع خط أنابيب الغاز الذي يظهر مدى اعتماد ألمانيا على المواد الخام الروسية، في قلب المواجهة الجيوسياسية بين أوروبا وروسيا.