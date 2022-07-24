القاهرة - سامي عبدالفتاح



يظهر اليوم قطبا الكرة المصرية مجددا في سباق الدوري بعد 72 ساعة من مواجهة كأس مصر التي فاز بها الزمالك للمرة 28، بعد تغلبه على الأهلي 2-1 في واحدة من أقوى مباريات الزمالك في لقاءات القمة، والتي كانت لها توابع عديدة في الناديين، وسيكون ظهور الفريقين اليوم ضمن الجولة 26 لمسابقة الدوري، حيث يستضيف الأهلي فريق الجونة في السابعة والنصف بتوقيت الكويت، وفي التوقيت نفسه، سيكون لقاء الإسماعيلي وبيراميدز.



ثم في العاشرة مساء اللقاء الذي سيجمع بين بطل كأس مصر (الزمالك) مع سموحة بملعب ستاد القاهرة.



يذكر أن الزمالك يتصدر جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، ثم الأهلي ثالثا برصيد 48 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان مع المقاولون والإسماعيلي. وضمن مباريات الجولة 26 فاز المقاولون على المحلة 1-0، وحقق المصري فوزا عريضا على سيراميكا 4-1، كما تغلب فاركو على إنبي 1-0. ومن توابع خسارة الأهلي في نهائي كأس مصر قرر رئيس النادي محمود الخطيب، إيقاف مستحقات لاعبي فريق كرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، إلى جانب توقيع عقوبات مغلظة عن طريق مدير الكرة سيد عبدالحفيظ. إلى ذلك، قرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إقامة حفل تكريم للثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد انتهاء تعاقدهما مع الفريق.