بعد مباراة مثيرة تمكن المنتخب اللبناني من التأهل إلى نهائي كأس آسيا لكرة السلة التي تستضيفها العاصمة الاندونيسية جاكرتا، وذلك بعد تغلبه على المنتخب الأردني 86 - 85 في مواجهة الدور نصف النهائي، ليضرب موعدا اليوم الأحد مع حامل اللقب المنتخب الاسترالي الذي تفوق بدوره على نيوزيلندا ، وهو النهائي الرابع لمنتخب لبنان، الذي لم يسبق له ان توج بلقب البطولة.



تقدم ​منتخب الأردن​ بعد أداء مميز ليحسم الربع الاول بفارق 4 نقاط 17 - 21، قبل أن ينتفض لبنان وينهي الربع الثاني بفارق 5 نقاط وبنتيجة 46 - 41، ليعود منتخب النشامى للتقدم وينهي الربع الثالث 64-62. وفي الربع الأخير اشتعلت المواجهة حيث ظل ابناء المدرب وسام الصوص متقدمين الى ان سدد سيرجيو درويش تسديدتين من المنطقة البعيدة ليقلب المباراة ويهدي لبنان التقدم لكن الاردني تاكر سجل ثلاثية ليعدل النتيجة، وبعد ذلك في الثواني القاتلة عاد وعادل النتيجة، وقبل 21 ثانية تقدم الاردنيون بفارق نقطة، ثم اخذ ​عرقجي​ زمام الامور واهدى لبنان التأهل الثالث للنهائي بعد سلة خيالية، ولم يستطع الاردنيون التسجيل بعدها بسبب دفاع لبنان القوي، لينتهي اللقاء بنتيجة 86 - 85 وبفارق نقطة ويكمل منتخب الارز ​مسيرته البطولية في ​البطولة ويضم الاردن الى ضحاياه.



وكان المنتخب الاسترالي تمكن عقب فوزه بـ «القمة الاوقيانية» على حساب جاره النيوزيلندي 85-76، من الوصول للنهائي، وعلى الرغم من هيمنته على غالبية فترات المباراة، الا انّ منتخب الكانغر واجه خصما نيوزيلنديا شرساً حاول اظهار أكبر قدر من المقاومة، غير انّ الافضلية الاسترالية الفنية كانت جلية بقيادة العملاق ثون ميكر لاعب ميلووكي باكس السابق في دوري كرة السلة الأميركي الذي كان افضل مسجّل للفريق الفائز بـ 18 نقطة مع تسع متابعات.



اضاف اليه ويليام ماكدويل-وايت 15 نقطة. فيما سجّل سام تيمينس 16 نقطة و8 متابعات وصانع الالعاب فلين كاميرون 15 و7 متابعات لنيوزيلندا.



وهي المشاركــــــة الثانية لكلا المنتخبين في المسابقة الآسيوية بعدما جرت العادة ان يتنافسا بشراسة على الزعامة الاوقيانية، مع افضلية تاريخية لمصلحة أستراليا التي تحتل حاليا المركز الثالث في التصنيف العالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، اما نيوزيلندا فتأتي في المركز السابع والعشرين عالميا.



واستطاعت أستراليا من مشاركتها الاولى ان تحرز لقب كأس آسيا عام 2017 في العاصمة اللبنانية بيروت بينما حلت نيوزيلندا رابعة.