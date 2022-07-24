أسامة دياب



افتتحت السفارة التونسية أمس أبوابها للمقترعين على استفتاء الدستور الجديد لجاليتها المقيمة في الكويت والبالغ عددهم 1679 ممن يحق لهم التصويت من أصل نحو 6000 تونسي مقيم بالكويت.



وتقدم المقترعين السفير الهاشمي العجيلي وزوجته حيث أدليا بصوتيهما.



بدوره، قال رئيس مركز الاقتراع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمير نجيب ذويب في تصريح صحافي إن لجنة الاقتراع التي مقرها السفارة التونسية استقبلت منذ الساعة الثامنة صباحا الجموع من المقترعين التونسيين، مشيرا إلى أن عددا كبيرا ممن يحق لهم الاقتراع غادروا إلى تونس لقضاء إجازاتهم وبالتالي سيدلون بأصواتهم في مقارهم الانتخابية داخل بلادهم.



وأضــــاف أن لجنـة الاقتراع فـي الكويــت أتمت استعدادها منــذ فترة لعملية الاقتراع من خلال تجهيز الكشوفات وتورق الاقتراع وإعطاء اللجنة المخولة فقط الحق بإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، وإن كان مقرها السفارة التي تقدم الدعم اللوجستي فقط للجنة وذلك حرصا على استقلالية وحيادية الهيئة.



ووصف ذويب الإقبال على عملية الاقتراع بـ «المقبولة» في الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع الذي سيستمر حتى السادسة مساء على مدى ثلاثة أيام حيث من المقرر أن ينتهى غدا الاثنين، لافتا إلى أنه سيتم تجميع أوراق التصويت ومن ثم تتم عملية فرزها داخل السفارة بحضور الملاحظين الذين يحق التواجد في مقر اللجنة في أي وقت، فضلا عن متابعة فرز الأصوات.



وأضاف: سيتم إرسال نتائج التصويت لأبناء الجالية التونسية في الكويت إلى الهيئة العليا المستقلة لانتخابات في تونس لضمها إلى نتائج الانتخابات العامة الأخرى.



واختتم ذويب تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير للكويت التي وفرت كل التسهيلات اللازمة للاقتراع داخل السفارة، مشيدا بجهود رجال الأمن والمرور الذين تواجدوا خارج مقر السفارة مما سهل دخول وخروج المقترعين بشكل سلس دون أي مشاكل تذكر.