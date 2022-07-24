محمد راتب



اعتمد أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الجهراء التعاونية بالإجماع التقريرين المالي والإداري للجمعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي عقدت 20 الجاري في مدرسة عبداللطيف سعد الشملان بمنطقة الواحة.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية عيد قصر الظفيري أنه تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية والمصادقة عليه، إضافة إلى التقريرين الإداري والمالي لمراقبي الوزارة وجرى اعتماد تعيين مكتب بيتك لتدقيق الحسابات مراقب الحسابات للجمعية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.



وأشاد بدور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بما قاموا به من تسهيل جميع الإجراءات لانعقاد الجمعية العمومية، كما شكر رجال الأمن على حضورهم للجمعية العمومية لمتابعة وللحفاظ تنظيم سير العمل. وقال الظفيري: إن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على توفير جميع احتياجات المساهمين عبر تنظيم المهرجانات لتخفيض الأسعار للمساهمين، إضافة إلى مزيد من الخدمات الأخرى التي ستكون وفق رؤية مجلس الإدارة.