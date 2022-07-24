دارين العلي



قدم عدد من موظفي وزارة الكهرباء والماء تظلمات لعدم صرف الأعمال الممتازة لهم بسبب الإجازات ولعدم المداومة في مكاتبهم اتباعا للإجراءات التي كانت مفروضة عليهم ضمن إجراءات مواجهة جائحة «كورونا». ‏



‏وقالت مصادر مطلعة إن عددا من الموظفين قاموا برفع تظلمات فعلا وإن عددا آخر يعتزمون اتباع نفس الإجراء بتقديم تظلمات أمام إداراتهم والى مكتب وكيل الوزارة، إذ إن ديوان الخدمة المدنية لم يصدر أي تعديل على قرارات منح «الممتازة» التي أقرت سنة 2020 وبقيت نفسها عام 2021.



وقالت المصادر إنه يمكن للموظف، في حال عدم الاستجابة له في التظلم، رفع قضية إدارية في حال كان العائق أمام تسلمه مكافأة الأعمال الممتازة مسألة الإجازات فقط.



وأضافت أن الموظف يحق له رفع التظلم خلال 60 يوما من نزول المكافأة والذي كان في الأسبوع الأول من يوليو الجاري، لافتة إلى انه يمكن أن يكون هناك ملحق للأسماء المستحقة خلال شهر.