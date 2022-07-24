محمد راتب



أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان ان الاتحاد يرحب بالعمالة الوطنية في مهنة الصيد الحرفي وتوفير الأمن الغذائي على مدار العام في مواسم الصيد المختلفة مثل موسم صيد الزبيدي الذي بدأ في 15 الجاري ويستمر حتى 31 مايو المقبل، وكذلك صيد الربيان الذي سيبدأ في الأول من أغسطس بالمياه الاقتصادية ومن أول سبتمبر في المياه الإقليمية.



وبين الصويان ردا على ما أثير حول إمكانية قيام الكويتيين بممارسة عمليات الصيد الحرفي المستمر، أن الصيد الحرفي يكون من خلال رخص الصيد المختلفة، لافتا إلى أن هناك فرقا بين الحداق والصياد الحرفي لأن الأخير مطلوب منه العمل طوال مواسم الصيد لإمداد السوق المحلية بمصيده من الأسماك والربيان ودعم الأمن الغذائي، مبينا أن الصيد الحرفي يحتاج الى جهود كبيرة بخلاف الحداق لأنه هواية ولا تكون بعدة صيد حرفية.