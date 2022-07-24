يستيقظ الهندي الثمانيني كليم الله خان يومياً عند الفجر ثم يصلي قبل أن يسير لمسافة كيلومترين تقريبا حتى يصل إلى شجرته التي تبلغ 120 سنة وجعلها على مر السنين تنتج أكثر من 300 نوع من فاكهة المانغو.



وتتسارع خطوات الرجل كلما اقترب من شجرته، فيما يظهر البريق في عينيه. وعندما يصبح قريبا منها يحدق بأغصانها عن كثب عبر نظاراته، ثم يلمس أوراقها ويشم ثمارها ليستنتج ما إذا كانت ناضجة.



ويقول الرجل البالغ 82 عاما، الذي يعرف محليا بأنه «رجل المانغو»، من بستانه الواقع في بلدة مليح آباد الصغيرة «هذه مكافأتي بعد عملي الدؤوب لعقود تحت أشعة الشمس الحارقة».



ويضيف: «عند النظر اليها تبدو مجرد شجرة. لكن إن تمعنتم بها ستستنتجون أنها شجرة وبستان وأكبر مزيج من أنواع المانغو في العالم».



وكان خان مراهقاً عندما تخلى عن دراسته وباشر بتجاربه الأولى لإنتاج أنواع جديدة من المانغو من خلال التطعيم أو جمع أجزاء مختلفة من الشجرة.



ونجح في إنتاج سبعة أنواع جديدة من المانغو في شجرة واحدة، لكنها اقتلعت نتيجة عاصفة ضربت المنطقة. ومنذ سنة 1987، شكلت شجرة عمرها 120 سنة وتنتج 300 نوع مختلف من المانغو لكل منه مذاقه وملمسه ولونه وحجمه، مصدرا لسعادته وفخره، على ما يقول. وأطلق على أحد أنواع المانغو الأولى تسمية «ايشواريا» تيمنا بنجمة بوليوود والفائزة بمسابقة ملكة جمال العالم عام 1994 ايشواريا راي باتشان. ويبقى نوع المانغو هذا حتى اليوم واحدا من «أفضل أنواع المانغو التي أنتجها».