أصبحت ثمينة بيغ أول امرأة باكستانية تتسلق جبل كي 2، وهو ثاني أعلى جبل في العالم.



ووصلت ثمينة (31 سنة) إلى قمة الجبل على ارتفاع 8611 مترا الجمعة، في إطار مهمة يقوم بها فريق باكستاني مؤلف من سبعة أشخاص، لتصل وراءها بعد ساعات الباكستانية نايلة كياني المقيمة في دبي.



وأشاد رئيس الوزراء شهباز شريف بما حققته كل من بيغ وكياني، إذ غرد مكتبه عبر تويتر بأن المرأتين «كانتا رمزا للشجاعة والجرأة».



إلى ذلك، أصبحت المتسلقة البنغلاديشية وصفية نازرين أول شخص بنغلادشي يتسلق الجبل، على ما أفاد فريقها وكالة فرانس برس.