توفي قائد الأوركسترا النمساوي شتيفان زويتس عن 73 عاما إثر تعرضه للإغماء خلال حفل موسيقي في ميونيخ، على ما أعلنت دار الأوبرا في المدينة الألمانية السبت.



وقاد المايسترو المجري الأصل خلال مسيرته الطويلة فرق الأوركسترا في دور الأوبرا في فيينا وغراتس وهامبورغ وبرلين.



وقالت دار الأوبرا الألمانية في بيان «بمزيد من الأسى والحزن العميق، تعلن دار أوبرا ولاية بافاريا وفاة شتيفان زويتس».



وتوفي زويتس في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد انهياره أثناء عرض العمل الأوبرالي «المرأة الصامتة» لريتشارد شتراوس على خشبة المسرح الوطني في ميونيخ.



وكتب المدير العام لأوبرا ولاية بافاريا سيرج دورني على تويتر أنه «حزين للغاية» لوفاة زويتس.