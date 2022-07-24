رفعت شركة «أمازون» أخيرا الجمعة الغطاء عن مسلسلها المنتظر «لورد أوف ذي رينغز: ذي رينغز أوف باور» الذي يضم شخصيات الهوبيت والأقزام والجن، خلال ملتقى كوميك - كون المصنف بأنه أكبر ملتقى لمحبي شخصيات الثقافة الشعبية في العالم.

وكانت أعمال تصوير المسلسل الذي يستند إلى كتب المؤلف جون رونالد رويل تولكين قائمة منذ أن حصلت منصة «امازون باريم» على حقوق بثه قبل نحو خمس سنوات مقابل 250 مليون دولار.

وتمكن محبو «لورد أوف ذي رينغز» الذين اصطف عدد كبير منهم ليلا في ملتقى كوميك - كون، من إلقاء نظرة أولى على مشاهد من المسلسل، بالإضافة إلى مقابلات أجريت مع فريق العمل و21 شخصا يؤدون أدوار الهوبيت والأقزام والجن ضمن عرض أحياه على مدى 90 دقيقة الفكاهي الأميركي الشهير ستيفن كولبيرت.

وقال باتريك مكاي، وهو أحد مؤلفي العمل «كمشجعين ومشاهدين وعشاق لكتب تولكين وعالم ميدل إيرث الذي تدور فيه أحداثها، لم نرغب في إنجاز عمل عابر، أو جزء منبثق من العمل الأصلي، أو مسلسل يستند إلى قصة جديدة».