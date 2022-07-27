دعت مدير عام البلدية بالوكالة م.نادية الشريدة موظفي البلدية بكل مستوياتهم الوظيفية الى الالتزام بالتالي:



أولا: تنفيذا لما سبق التنويه عنه يوقف النقل داخل القطاع الواحد وبين القطاعات والوحدات الإدارية اعتبارا من 1/8/2022 حتى إتمام الانتهاء من تسجيل بصمة جميع موظفي البلدية وتسكينها على النظام الآلي الجديد.



ثانيا: يلتزم جميع موظفي البلدية بالمبادرة بتسجيل البصمة التعريفية لدى فريق العمل المكون من الجهات المعنية (إدارة شؤون الموظفين - إدارة مركز نظم المعلومات) وفق الجدول الزمني المحدد والمرفق بالتعميم والمبين به الفترات الزمنية المحددة لكل وحدة إدارية.

حيث إنه سيتم استدعاء موظفي كل وحدة إدارية على حدة مصطحبا معه البطاقة المدنية والنموذج المعد لفحص البيانات الوظيفية والمعتمد من قبل جهة عمل الموظف والمرفق بالتعميم.



ثالثا: تلتزم الوحدات الإدارية بالبلدية بالتعاون مع الفريق المختص بتسجيل نظام البصمة الجديد وتجهيز المكتب وتقديم وتوفير أي بيانات أو أدوات مكتبية وتحديد منسق أو أكثر لتسهيل مهمة الفريق.



رابعا: في حال تعذر احد الموظفين عن تسجيل البصمة التعريفية لأي سبب ما تلتزم الإدارة التابع لها الموظف بمخاطبة إدارة شؤون الموظفين ببيانات الموظف وذكر السبب في عدم تقدمه لتسجيل البصمة وإرفاق المستندات الدالة ليتسنى تحديد موعد وموقع مراجعة الموظف لتسجيل بصمة الموظف.



خامسا: سيتم إيقاف رواتب الموظفين الذين لم يقوموا بتسجيل البصمة على النظام الجديد احترازيا لحين تحديد الوضع الوظيفي لكل منهم مع إحالتهم الى الإدارة القانونية لمساءلتهم في عدم تنفيذ ما جاء بالتعميم.



سادسا: على إدارة المستودعات تسجيل أجهزة البصمة الجديدة كعهدة تنظيمية على مدير الإدارة بالمباني الرئيسية وبالنسبة لأفرع البلدية يتم تسجيلها على مدير الفرع.