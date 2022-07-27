تطبيقا للتعميم الاداري الصادر من مديرة عام البلدية بالإنابة م.نادية الشريدة بضرورة تفعيل الدور الرقابي والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «شارك بنظافتها»، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بجميع أفرع البلدية بالمحافظات تنفيذ جولات ميدانية خلال الفترة من 19 يوليو إلى 25 يوليو بجميع المناطق بالمحافظات لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد وقد أسفرت تلك الجولات عن وضع 2181 ملصق إنذار على سيارات مهملة وسكراب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية برفعها بعد انتهاء المهلة المحددة لوضع ملصق الإنذار فضلا عن رفع 236 سيارة مهملة وسكراب ورفع 21 عربة متنقلة و9 قوارب مهملة.

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن الجولات التي تم تنفيذها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات والتأكد من التزام أصحاب العربات المتنقلة بالمواقع التي تم تخصيصها لهم، مشيرة إلى أن الجولات الميدانية الني تم تنفيذها من قبل الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير قد اسفرت عن رفع 9 سيارات مهملة وسكراب ورفع 7 قوارب ووضع 55 ملصق إنذار ورفع 4 عربات متنقلة لم يلتزم أصحابها بالمواقع المخصصة لهم وقد تم إرسالها الى موقع حجز البلدية.



وأشارت إلى قيام الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي برفع 98 سيارة مهملة وسكراب ووضع 451 ملصق إنذار إلى جانب رفع 11 عربة متنقلة وقاربين.