هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس منزلين يعودان إلى عائلتي اسيرين من بلدة (قراوة بني حسان) شمالي الضفة الغربية. وقال رئيس البلدية إبراهيم مشهور، إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منزلي الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي، وأجبرت العائلتين على إخلائهما قبل تفجير منزل الأول وهدم البيت الآخر بواسطة جرافة.



وأضاف مشهور أن البلدة شهدت مواجهات وصفها بالعنيفة أسفرت عن إصابة أربعة شبان بالرصاص المطاطي فيما أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز.



واعتقلت قوات الاحتلال كلا من مرعي وعاصي بدعوى تنفيذهما عملية إطلاق نار في أبريل الماضي أسفرت عن مقتل حارس مستوطنة (ارائيل) المقامة على أراضي محافظة (سلفيت). وقررت سلطات الاحتلال هدم ثلاثة منازل تعود لعائلات فلسطينية نفذ أبناؤها عمليات مسلحة اسفرت عن مقتل إسرائيليين، وذلك بعد تجميد قرارات تهدئة الأوضاع الميدانية قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة. وقال جيش الاحتلال في بيان إن مئات المحتجين رشقوا الجنود بالحجارة وألقوا عليهم إطارات محترقة وعبوات حارقة أثناء قيامهم بأعمال الهدم في بلدة قراوة بني حسان بالضفة الغربية.



وندد إبراهيم عاصي رئيس مجلس محلي قراوة بني حسان بالعملية وتعهد بتقديم الدعم لأقاربهما، وقال لرويترز «سياسة هدم المنازل سياسة عقاب جماعي مخالفة لكل القوانين الدولية».