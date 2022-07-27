بدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي جولة أوروبية تشمل كلا من اليونان وفرنسا، حيث يجري مباحثات مع قادة البلدين تتضمن تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، إنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقا من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد غادر سموه لزيارة كل من اليونان وفرنسا، حيث سيلتقي خلال هذه الزيارة قادة هاتين الدولتين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار أثينا الدولي نائب رئيس الوزراء اليوناني باناجيوتيس بيكرامينوس، ثم توجه سموه في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة أثينا.