وليد الكندري: 252 طالبا وطالبة استفادوا من المشروع للفصل الدراسي الثاني من العام 2021 - 2022

أعلنت نماء الخيرية ب‍‍جمعية الإصلاح الاجتماعي عن عدد المستفيدين في مشروع «رعاية طالب العلم» للمرحلة الجامعية والتي أطلقتها بناء على اتفاقية التعاون مع الأمانة العامة للأوقاف المتمثلة في إدارة المشاريع الوقفية لدعم الطلبة والدارسين داخل الكويت وخارجها للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2021 - 2022) وهم 252 طالبا وطالبة

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة العلاقات العامة في نماء الخيرية وليد الكندري: إن مشروع رعاية طالب العلم يهدف إلى توفير الرعاية المناسبة لجميع الطلبة الكويتيين والمقيمين في الكويت المحتاجين للدعم والدارسين في المرحلة الجامعية، وذلك من خلال تمكين الطلبة المحتاجين وأسرهم من تغطية نفقات التعليم أو جزء منها، ومحاولة لاحتضان المتميزين من الطلبة، وذلك من خلال توجيه تلك المساعدات للمجتهدين منهم في تحصيلهم العلمي كشرط للاستفادة من المشروع التعليمي.



وأوضح الكندري أن مشروع رعاية طالب العلم للمرحلة الجامعية يشمل الطلبة غير القادرين على تحمل المصاريف الدراسية، الذين تتم رعايتهم حتى حصولهم على الشهادة الجامعية، مؤكدا أن نماء تسعى من خلال هذا المشروع إلى تنفيذ رسالتها التي تؤكد كونها منظومة مؤسسية تنموية متكاملة للمساهمة في بناء الإنسان ونهضة المجتمعيات، عبر جسور الشراكات بنوعية مشروعاتها وجودة مخرجاتها وبقيم وضعتها لتكون منظومة أخلاقية متكاملة تعارفت عليها الفطرة الإنسانية، وتظهر هذه القيم على أرض الواقع من خلال ممارسات حياتية، منها ما يخص العنصر البشري وتتمثل في النزاهة والفاعلية والعطاء.



وأكد الكندري أن نماء تمضي قدما في تحقيق رؤيتها الإستراتيجية الرامية نحو تفعيل دور الشراكات مع الأمانة العامة للأوقاف المتمثلة بإدارة المشاريع الوقفية لتفعيل دور الوقف في تنمية المجتمع ومساعدة المحتاجين من الطلبة المحتاجين في المرحلة الجامعية داخل المجتمع الكويتي نحو تقديم العون والمساعدة والدعم للمحتاجين والمعوزين والملهوفين، مشيرا إلى أن التنسيق الإستراتيجي بين المانحين والمنفذين أمر ضروري لتحقيق أفضل النتائج بأفضل الطرق لذا كان من الأهمية بمكان تعزيز سبل الشراكة بين نماء والأمانة العامة للأوقاف من خلال المشروعات الخيرية المختلفة.