هادي العنزي



يغادر صباح اليوم وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب إلى دبي للمشاركة في البطولة الخليجية للشباب، والتي تنطلق غدا الجمعة وتنتهي في 6 أغسطس المقبل.



وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يلعب أول الترتيب مع الرابع، والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي، ويتأهل أول وثاني البطولة الى نهائيات آسيا التي ستقام في طهران نهاية اغسطس المقبل.



ويرأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد غازي العتيبي، بالإضافة إلى عويد العنزي، ود. عبدالرحمن الناشي اداريين، والمدرب البحريني سلمان رمضان، ومساعدي المدرب سالم الداوود، وخالد بوزبر مساعدان للمدرب، ومشعل محمد مشرفا، و12 لاعبا، هم: دعيج المريشد، وهاشم أسد، يوسف البلوشي، وخليفة العماني، ومطر المطر، وعادل السعيد، وطلال الخميس، وبرجس الحسيني، وحمد اليحيوح، وفهد مال الله، ونواف العنزي، وعبدالله العجيل.



من جانبه، أكد غازي العتيبي أن اتحاد كرة السلة نفذ برنامج الاعداد الذي وضعه الجهاز الفني بأكمله بدءا من المشاركة في دوري الدرجة الأولى، ثم المعسكر الخارجي، والمشاركة في البطولة العربية الى جانب معسكر داخلي بدءا من الأسبوع الحالي حتى المغادرة.