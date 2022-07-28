عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



يخوض القادسية في الـ 7:30 من مساء اليوم على ملعب فاروق إبراهيم ثاني مواجهاته الودية أمام خيطان ضمن استعداداته لانطلاق الدوري الممتاز 25 أغسطس المقبل، حيث سيواجه في أولى مبارياته بالجولة الأولى الساحل الوافد الجديد للدوري الممتاز.



وكان الأصفر قد لعب أولى مبارياته الودية أمام الفحيحيل وحقق فوزا عريضا بنتيجة 7-0، اطمأن من خلالها المدرب الوطني ناصر الشطي على بعض الأمور ومنها مستوى بعض اللاعبين الشباب.



وستغادر بعثة الأصفر إلى القاهرة بعد غد لمدة اسبوعين، وسيتضمن المعسكر إقامة 3 إلى 4 مباريات ودية مع فرق مصرية لزيادة الانسجام بين اللاعبين، لاسيما أن الأصفر ضم عددا كبيرا من اللاعبين الجدد ويرغب في تصعيد عدد آخر من اللاعبين الشباب.



من جانب آخر، أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي، أن الفريق سيغادر إلى تركيا غدا مكتمل الصفوف لإقامة معسكر تدريبي في مدينة أزميت يمتد حتى 15 أغسطس المقبل، على أن يخوض السماوي خلاله أربع مباريات ودية.



وقد لعب السالمية في وقت متأخر من مساء أمس مع الساحل أولى مبارياته التحضيرية للدوري الممتاز الذي ينطلق 25 أغسطس المقبل.



وذكر الخالدي أن مباراة الساحل ستكون بمنزلة نهاية المرحلة الأولى من التحضيرات، على أن تكون المرحلة الثانية في تركيا، مضيفا أنه لا توجد إصابات بين اللاعبين، باستثناء الإصابات الوقتية من شد عضلي وما شابه. أما فيما يتعلق بملف المحترفين، فقد أغلق تماما بعد التعاقدات التي كان آخرها ضم العراقي اسو رستم، فيما لايزال المجال مفتوحا للتعاقد مع اللاعبين المحليين، لإتمام أكثر من تعاقد خلال الفترة المقبلة.