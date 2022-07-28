مبارك الخالدي



أعلن مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالوكالة د. صقر الملا عن تقديم 800 دينار كراتب شهري تشجيعي لكل لاعب كرة قدم متفرغ بشكل كامل اعتبارا من الموسم المقبل، مقدم من الهيئة لدعمهم وتشجيعهم لتطوير مستواهم الفني بالإضافة إلى راتبهم من جهة عملهم الحكومية او القطاع الخاص الذي تمتلك فيه الحكومة نسبة أكثر من 50%، على أن تلحق بقية الالعاب بلعبة كرة القدم في المرحلة الثالثة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس بمقر الهيئة للكشف عن ملامح المرحلة الثانية من خطة الاحتراف الرياضي، مناشدا الاندية الرياضية بتقديم طلباتها في الاول من اغسطس المقبل عبر النظام الالكتروني لضمان عدم تأخر عملية الصرف المباشر للاعبين.



وقال الملا ان ملف الاحتراف الرياضي ترجمة لاستراتيجية الهيئة 2022- 2028 التي اطلقها وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السابق عبدالرحمن المطيري، لافتا الى ان احد اسس وركائز تطوير الرياضة هي المنظومة الكاملة للاحتراف والتفرعات الرياضية وهي المرحلة الاولى من الاحتراف الرياضي الكامل.



واضاف انه في الموسم الرياضي الماضي استفاد من نظام التفرغ الموسمي 140 لاعبا و14 مدربا و18 اداريا، واعتبارا من الاول من اغسطس المقبل سنعود مرة اخري لاستقبال طلبات التفرغات الموسمية من اللاعبين والاداريين والمدربين.



وذكر الملا انه في الموسم الماضي رصدنا بعض الملاحظات، حيث كان هناك صرف متأخر لبعض اللاعبين وتم ربط الدعم بتحقيق الانجازات في المنتخب وعلى المستوى المحلي والدولي وهي ركيزة لضمان الحصول على المستحقات. ولفت الى انه تم تفعيل النظام الالكتروني للاحتراف الكلي بجانب إمكانية تحويل النادي الراتب بشكل شهري ومباشر لتسهيل عملية الصرف والمراقبة بعدما تم رصد سلبيات في الموسم الماضي تتمثل بعدم حصول بعض اللاعبين على عقودهم مع النادي، وهذا الأمر مرفوض وسيخضع للرقابة المستمرة من قبل الهيئة حتى يتم تطبيق استراتيجية الهيئة، مبينا ان هذا النظام يسهل على اللاعب المطالبة بحقوقه ويمكنه من الاطلاع على عقده في اي وقت حتى يمارس حقوقه وفك النزاع بينه وبين النادي. وقال الملا انه سيتم ادخال رياضات اخرى حققت انجازات مثل الفروسية ولعبة الدراجات، كما تم الاتفاق مع لجنة المرأة باللجنة الاولمبية الكويتية لتنضم المرأة لملف الاحتراف الرياضي، حيث نجحنا باتخاذ اول خطوة واضفنا الرياضة النسائية لملف الاحتراف بـ20 لاعبة وايضا كرة قدم الصالات، ونصبو لإضافة المزيد ونحن على استعدادا للاستماع للجميع لتطوير هذا الملف، ونعد الرياضيين بزيادة الدعم والمبالغ المالية بعد التنسيق مع وزارة المالية، ولكافة الرياضات الأخرى.