مبارك الخالدي



أحال مجلس ادارة النادي العربي ثلاثة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الى لجنة تحقيق بالنادي أثر تخلفهم عن الالتحاق بمعسكر الفريق المقام حاليا في تونس، واللاعبون المحالون هم: عبدالله الشمالي ومحمد فريح وأحمد إبراهيم.



وجاء في بيان رسمي للنادي أن الإحالة تمت لسماع أقوال ورد اللاعبين بعد امتناعهم عن اللحاق بمعسكر الفريق. وكانت تقارير قد أوردت أن اللاعبين الثلاثة تخلفوا عن الالتحاق بالتدريبات بادعاء عدم تسلمهم مستحقات مالية سابقة.



وفي جانب آخر تتواصل تدريبات الأخضر بمعسكره في مدينة طبرقة التونسية بقيادة المدرب المقدوني يوغوسلاف ترينشوفسكي، ومن المقرر ان يخوض الأخضر أولى مبارياته الودية خلال اليومين المقبلين من إجمالي ست مباريات سيلعبها الفريق أثناء تواجده في تونس.



وفي القلعة البيضاء وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت إلى النمسا لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى 17 من أغسطس المقبل، حيث أدى الأبيض حصة تدريبية خفيفة بعد استقراره في مقر اقامته على ان يعاود تدريباته على فترتين اليوم.



ومن المقرر ان يلعب الأبيض اربع مباريات ودية امام بوليسلاف التشيكي 2 من الشهر المقبل ثم امام ثلاث فرق اماراتية هي العين والوحدة والشارقة أيام 5 و9 و15 اغسطس المقبل ثم يعود بعدها الى البلاد.