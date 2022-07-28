نهاية ولاية 100 من رجال القضاء بانتهاء العام القضائي الحالي وعودتهم إلى مصر



أدى 69 وكيل نيابة عامة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، وبحضور النائب العام بالإنابة المستشار سعد الصفران، وذلك بعد صدور قرار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي بتعيينهم وكلاء نيابة (ج) بالنيابة العامة.



ووجه المستشار أحمد العجيل كلمة للحضور هنأهم فيها بالتعيين وانضمامهم إلى السلطة القضائية، مبينا لهم طبيعة العمل في النيابة العامة وأهميته وثقل المسؤولية والأمانة التي تلقى على عاتق كل منهم، وحثهم على التحلي بالصدق والأمانة في أداء عملهم والتجرد والبعد عن الميل والهوى وأن يحافظوا على سمت القاضي وسلوكه وخلقه ومظهره أثناء العمل وخارجه وفي حياته العامة والخاصة، مطالبا إياهم بمواصلة الاطلاع والبحث والاجتهاد، وأوصاهم ببلدهم الكويت بأن يحافظوا عليها وعلى ما وصلت إليه البلاد من سمعة طيبة في مجال العدالة والنزاهة، مؤكدا أنهم ثروة هذا البلد في ظل القيادة الحكيمة.



وفي سياق آخر، أكد العجيل أن المجلس الأعلى للقضاء يحرص في السنوات الأخيرة على التوسع في أعداد المعينين من خريجي كلية الحقوق بجامعة الكويت في وظيفة وكيل نيابة (ج) وهي أولى درجات السلم القضائي بعد تأهيلهم وتدريبهم في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية باعتبار أن ذلك هو الأساس واللبنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء لتنفيذ سياسة التكويت الكامل للقضاء والذي يسعى إليه المجلس في خطى ثابتة ومتقدمة، حيث سيتم تنفيذ الخطة المرسومة خلال 3 أو4 أعوام على أكثر تقدير، وذلك في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.



وبين أنه في حين يتم تعيين 69 وكيل نيابة كويتيا بالنيابة العامة سوف تنتهي ولاية 100 من رجال القضاء بنهاية العام القضائي الحالي وذلك بانتهاء إعارتهم وعودتهم إلى جمهورية مصر العربية، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بالإعلان وفتح باب القبول لاختيار دفعة جديدة من وكلاء النيابة الكويتيين وقاموا بأداء الاختبارات التحريرية وجار الإعداد للاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية ليتم تعيينهم نهاية العام الحالي.



بدوره، وجه المستشار سعد الصفران كلمة أوصاهم فيها بالعمل لأنهم المكسب الحقيقي، وقد انتهت أيام التحصيل والدراسة ودقت ساعة العمل، وحثهم على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل لتحقيق ما نرجوه وما نتطلع إليه.



وفيما يلي أسماء وكلاء النيابة الجدد:



٭ سارة محمد أحمد الهلال



٭ عمر محمد عجلان الشمري



٭ محمد فهد علي المطيري



٭ بندر طلال سالم البخيت



٭ عبدالله إبراهيم حمد العبود



٭ عبداللطيف أحمد سعيد محمد الفيلكاوي



٭ نجد عياد عسكر بقان العنزي



٭ عبدالله نواف مزيد المطيري



٭ عبدالله مسلم عمير العازمي



٭ سارة أنور راشد الجويسري



٭ خالد أحمد فهد الوهيب



٭ محمد أحمد محمد الموسى



٭ فهد عيد عواد أبو عوينة



٭ عبدالله عادل إبراهيم الإبراهيم



٭ أسماء مرزوق سلطان مبارك



٭ سارة هشام يوسف المنيع



٭ عبدالله دغيم ماطر الظفيري



٭ أحمد عادل يوسف الكندري



٭ عبدالله نايف خالد المطيري



٭ حمد فضل علي الحوطي



٭ حمد خالد طه الإبراهيم



٭ عبدالكريم أحمد فهد الرشيد



٭ فهد عبدالكريم فرحان العنزي



٭ علي صالح سالم البالود



٭ شهد مشعل عبدالله الزير



٭ جاسم عادل جاسم العبدالهادي



٭ شيخة عبدالملك أحمد آل هيد



٭ مشاري بدر عبدالله المسعد



٭ رهف محمد خالد العامر



٭ عبدالوهاب جمال علي العتال



٭ ناصر سعد ناصر العجمي



٭ علي صالح عبدالله الحمادي



٭ عبدالعزيز مبارك سعد السيحان



٭ شيخة عماد محمود الوهيب



٭ فهد خالد فهد المطيري



٭ فيصل ناصر عبدالله الطفلان



٭ عبدالله وائل جاسم الفضالة



٭ عبدالرحمن إبراهيم عبدالعزيز العيسى



٭ الزينة مشعل سالم العتيبي



٭ أماني علي سعيد البطحاني العازمي



٭ نورة عبد المحسن براك البابطين



٭ هيا مبارك حسين العجران



٭ حمدان راشد حمدان العازمي



٭ إبراهيم يوسف جاسم القطامي



٭ ناصر محمد راشد الطراروة



٭ علي ناجي عويد الرشيدي



٭ مشاري محمد مساعد الدهام



٭ عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الكمالي



٭ محمد راتب علي العريفان



٭ أحمد علي علي الهويدي



٭ خليفة سعود مناحي العتيبي



٭ حمد يوسف سبت بن سبت



٭ سالم مبارك سالم الحريص



٭ عبداللطيف علي عبدالله العليان



٭ يوسف عبدالرزاق أحمد الياسين



٭ سارة أحمد راشد الحسيني



٭ محمد أنور حمد الشراح



٭ خالد فيصل صالح الحريتي



٭ طلال عبدالحميد يوسف الرجيب



٭ غلا خالد شايع أبوشيبة



٭ ناصر فيصل حمد العريفان



٭ جنى أحمد عبدالله معرفي



٭ سلطان أحمد مبارك الجميعة



٭ أحمد حسين حسن كمال



٭ الدانة وائل غانم يعقوب الياسين



٭ أحمد بدر طاهر حسن جمال



٭ عبدالرحمن نواف شجاع العتيبي



٭ دلال إبراهيم عبدالرزاق الطبطبائي



٭ حميد صلاح حميد العنزي.