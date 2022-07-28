محمد راتب



أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس بعثة الحج الكويتية م.فريد أسد عمادي أن ما قامت به البعثة الكويتية في حج العام 1443 للهجرة لوسام شرف على جبين كل منتسب إلى مؤسسات الدولة، فضلا عما تستحقه البعثة وأعضاؤها من الشكر والثناء والمديح، موضحا أنه ومع أن أمور الحج لم تكن واضحة -لاسيما في هذا العام- قبل مدة كافية، إلا أن ما تم من الإعداد، وحسن اختيار الأعداد، وما رأيناه من حسن إدارة، وترتيب وفادة، وما يتعلق بتقسيم الأعمال المنجزة، أو بالفرق واللجان المشكلة، وما أبدته البعثة من التعاون والتناصح والعمل بروح الفريق الواحد، كل ذلك كان سببا لإنجاح عملها، والقيام بالمهمة الموكولة بها، وكل واحد منهم يستحق بصورة فردية الشكر والعرفان، والثناء والامتنان.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الحفل الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتكريم بعثة الحج الكويتية في مسرح الوزارة بمنطقة الرقعي بحضور قيادات وزارة الأوقاف وفي مقدمتهم الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية ونائب رئيس البعثة محمد ناصر العليم، حيث رحب الوكيل بأعضاء البعثة والجمع الذي حضر لإكرام من قام معنا في أعظم رحلة على وجه الأرض، وإلى أشرف بقعة في الأرض لتحقيق الغايات النبيلة، وإنجاز الأهداف السامية الجليلة في رحلتنا إلى البيت الحرام، وإدارتنا لشؤون ضيوف الملك القدوس السلام، حيث كانوا قائمين وفق مبادئ الإدارة الرشيدة، وحققوا المرامي الحميدة.

وخاطب عمادي أعضاء البعثة قائلا: قد قمتم بخدمة ضيوف الرحمن، وتشرفتم بإكرام حجاج الكويت في مقام إبراهيم عليه السلام ونلتم خدمة من خدمته شرف، وقمتم قومة رجل واحد فحققتم الهدف وبذلتم من أوقاتكم وأعمالكم وجهودكم ما به تستحقون كل ثناء وتقدير، وتشكرون عليه عند كل منصف خبير، وقد جمع الله تعالى لكم -في وقت بعثتكم- شرف الزمان، وشرف المكان وشرف العبادة والعمل، وشرف الثواب والبذل وما عند الله تعالى لكم من الأجر خير وأبقى، وللمخلصين من ذلك ما هو أكثر وأوفى.



وكيل «الأوقاف»: 90% من الحجاج أدوا الفريضة للمرة الأولى

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس بعثة الحج الكويتية م.فريد أسد عمادي في تصريح للإعلاميين على هامش حفل تكريم بعثة الحج الكويتية أن الهدف من تنظيم الحفل هو تكريم من كان سببا في نجاح أعمال البعثة في هذا الموسم المبارك، فالإنجازات المحققة تمت بشهادة الحجاج وأصحاب الحملات والسلطات السعودية ومن عاش هذا النجاح، ونقول لأعضاء البعثة الذين بذلوا جهدهم ووقتهم لخدمة عباد الرحمن أحسنتم ونشكركم، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يشكر الله من لا يشكر الناس».

وزاد بأن هؤلاء خير سفراء للكويت يظهرون الوجه المشرف للبلاد، مشيرا إلى أن ما يميز هذا الموسم أن أكثر من 90% من الحجاج في الكويت يحجون لأول مرة حجة الفريضة وهو ما اشترطناه في البداية لقلة الأعداد، وقد قمنا بعد ذلك بالسماح لمن سبق له الحج بعد توافر الأعداد وإمكانية ذلك.