سلطان العبدان



وجّه مجموعة من نواب «اعتصام بيت الأمة» الشكر الجزيل الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد على الخطاب التاريخي، مؤكدين التزامهم ببرنامج العمل الإصلاحي «استقامة واستدامة» المعلن من «كتلة النواب الخمسة» في مؤتمر «شركاء في الإصلاح والبناء»، بالإضافة إلى الاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل النواب المعتصمين وغيرهم. وأصدر النواب أمس بيانا جاء كالتالي: نتوجه بخطابنا هذا بالشكر والتقدير والثناء إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وإلى كل أبناء الشعب الكويتي، على تأكيدهم الدائم والمستمر على تمسكهم بأحكام الدستور.



وأضاف البيان: وانطلاقا من الخطاب التاريخي لصاحب السمو أمير البلاد، والذي تلاه سمو ولي عهده الأمين في 22 يونيو 2022، وأكد خلاله سموه على احترام الإرادة الشعبية، نؤكد نحن النواب على التزامنا ببرنامج العمل الإصلاحي «استقامة واستدامة»، الذي أعلنت عنه كتلة الإخوة النواب الخمسة تتويجا لمؤتمر «شركاء في الإصلاح والبناء»، والذي تضمن مشاريع واقتراحات بقوانين للنواب المعتصمين وغيرهم بمشاركة مجاميع شبابية وثلة من الخبراء والمتخصصين.



وزادوا: وإيمانا منا بالعمل الجماعي وتضافر الجهود لبلوغ الغاية في الإصلاح المنشود، ندعو جميع مكونات المجتمع إلى التعاون والتنسيق لإيجاد أرضية مشتركة ننطلق من خلالها جميعا لبناء كويت المستقبل.