بشرى شعبان



أشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي بما يتضمنه معرض «ريشة وفن 2» الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة بالأمانة بالتعاون مع فريق التوعية الكويتي للطيور.



وأشار مهدي في تصريح صحافي على هامش المعرض أمس إلى أنه من ضمن برنامج فعاليات الإدارة التي تعمل على المشاركة مثل هذه الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني وفرق العمل التطوعي ومن المحترفين والهواة في العديد من الفنون، مضيفا أنه جزء من هذه الأنشطة التي تنظمها العلاقات العامة بالإضافة للأنشطة الاجتماعية التي تنظم داخل الأمانة بمشاركة العديد من الجهات، حيث يتم العمل بعد انقضاء الجائحة على العودة الى كافة الأنشطة.



بدوره، أوضح رئيس فريق التوعية الكويتي للطيور والقائم على معرض «ريشة وفن 2» د.عدنان الموسوي انه المعرض الثاني على مستوى الكويت الذي ينظمه الفريق، حيث تم تنظيم المعرض الأول بالبوليفارد وكان معرضا متخصصا بالطيور فقط للرسامين والمصورين.



وأضاف الموسوي في تصريح صحافي: أردنا ان يكون المعرض الثاني اكثر تنوعا للمصورين، على ألا تكون الصور فقط محصورة بالطيور، بل متنوعة التصوير، منها اللاند سكايب وستي لايف وبورتريه الى جانب صور الطيور، فكما ترون المعرض شامل يظهر إبداع المصورين والرسامين الى جانب الهدف الأساسي للمعرض حول أهمية البيئة، وهو تخصص الفريق الذي همه البيئة مع إفساح المجال لكل فنان يبرز جمال البيئة من منظوره.



ولفت الموسوي الى مشاركة الفريق بالطيور والتنظيم، مشيرا الى ان تنظيم المعرض في الأمانة العامة للتخطيط بناء على طلبهم، داعيا مؤسسات الدولة إلى أن تحذو حذو الأمانة في استضافة مثل هذه الأنشطة وأيضا يعتبر يوما ترفيهيا للموظفين يطلعوا على جماليات البيئة ويقضوا وقتا جميلا في استراحة قصيرة أثناء العمل.



وعن أنواع الطيور المشاركين بها، أوضح الموسوي انه الفريق الوحيد في العالم الذي يجمع بين الطيور الجارحة والطيور الناطقة، مشيرا إلى اشتمال المعرض، الذي يمتد على مدار يومين من الساعة العاشرة حتى الساعة الواحدة في بهو الأمانة العامة للتخطيط، على عروض للصقر و4 أنواع من البوم و4 أنواع من الببغاء.