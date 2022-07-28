أعلنت شركة العقارات المتحدة عن موافقة مجلس الإدارة على تقرير مقوم الأصول ورأي مستشار الاستثمار بشأن عدالة التقييم فيما يتعلق بعملية الاندماج مع شركتي الضيافة القابضة وأبراج المتحدة القابضة.



وكانت شركة العقارات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من شهر مارس 2022، عن توصلها إلى اتفاق مبدئي لتنفيذ صفقة اندماج مع شركتي الضيافة القابضة وأبراج المتحدة القابضة، حيث وقعت مذكرة تفاهم تم بموجبها الاتفاق على تقييم عرض الاندماج، بحيث تكون شركة العقارات المتحدة هي الشركة الدامجة في حين تصبح كلتا الشركتين الكيانات المدمجة.



ويشير تقرير رأي مستشار الاستثمار إلى المقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركتي الضيافة القابضة وأبراج المتحدة القابضة من أسهم في رأسمال شركة العقارات المتحدة جراء الاندماج. ويذكر أن إتمام الاندماج بين الشركات الثلاث يتطلب الآن الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية: هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة، إلى جانب موافقة المساهمين من خلال عقد اجتماع للجمعية العمومية غير عادية للشركات.



وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، مازن حوا: نتطلع قدما لاستكمال هذه الصفقة التي تحمل بين طياتها العديد من الفرص الإيجابية ونسعى من خلال عملية الاندماج هذه إلى توسيع محفظة أصول شركة العقارات المتحدة المتنوعة، إلى جانب تعزيز القيمة للمساهمين في الشركات الثلاث. وبعد موافقة مجلس الإدارة على التقرير فإننا نتطلع إلى الانتقال إلى المرحلة التالية من هذه العملية والمتمثلة في تقديم طلب الاندماج إلى السلطات الرقابية المعنية للحصول على الموافقات اللازمة.



وجدير بالذكر أن شركة الضيافة القابضة قد تأسست في عام 2005، وهي مملوكة لشركة العقارات المتحدة بنسبة قدرها 81%، حيث تقوم بممارسة نشاطها من خلال عدد من الشركات التابعة لها، والتي تتوزع أنشطتها في كل من لبنان ومصر. كما تتضمن المحفظة الاستثمارية المملوكة للشركة عددا من المشاريع العقارية المتعددة ومنها فنادق وقطعة أرض ومشروع تحت التطوير في جمهورية مصر العربية، وكذلك سفير بحمدون وروشة فيو 1090 في لبنان.



بينما تأسست شركة أبراج المتحدة القابضة عام 2006، وهي شركة زميلة لشركة العقارات المتحدة مملوكة بنسبة قدرها 40%. تتركز أنشطة الشركة بالاستثمار والتطوير العقاري، وتمتلك محفظة عقارية بمنطقة شرق في مدينة الكويت تتضمن برج كيبكو، وبرج الشهيد، وبرج المدينة، بالإضافة إلى مواقف للسيارات متعددة الأدوار. كما تمتلك الشركة مبنى المارينا بلازا في منطقة السالمية.