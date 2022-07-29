عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن تعيين باحثة نفسية في مدارس مرحلة رياض الأطفال اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2022-2023م.



جاء ذلك في كتاب وجهه الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد إلى وكيل التعليم العام أسامة السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منه حيث قال فيه:



حرصا منا في مواكبة المستجدات التربوية، والعمل على وضع آليات عمل تتلاءم مع متطلبات المجتمع المدرسي والطلابي بشكل عام ومرحلة رياض الأطفال بشكل خاص بما تمتاز به هذه المرحلة من الاكتشاف المبكر للمشكلات التربوية والتعليمية وخاصة صعوبات التعلم والمشكلات النفسية مما يستدعي وجود الباحثة النفسية في رياض الأطفال، وبناء على ما سبق، يرجى الإيعاز لمدراء المناطق التعليمية نحو تعيين الباحثات النفسيات في مرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي المقبل 2022-2023م حسب الشروط التالية:



1 - عدد باحثة نفسية واحدة لكل روضة.



2 - أن يكون للباحثة فترة عمل باحثة نفسية في مدارس التعليم العام.



لمدة 15 عاما.



3 - أن تكون الباحثة النفسية قد اجتازت المقياسين:



أ - مقياس وكسلر لذكاء الأطفال.



ب - مقياس ستانفورد بينيه الكويت لذكاء الأطفال من خلال شهادة اجتياز من إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية (مطلوب اجتياز المقياسين).