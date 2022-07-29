عبدالعزيز الفضلي



بدأت المناطق التعليمية أمس بتوزيع الشهادات على الطلبة الذين قدموا اختبارات الدور الثاني في المرحلة الثانوية، وذلك بعد أن تم اعتمادها من مدير عام المنطقة.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن الوزارة بعد أن فتحت باب تقديم التظلمات لطلبة الثانوية العامة لمدة يومين عن طريق موقعها الإلكتروني سمحت أيضا بتقديم تظلمات لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر اعتبارا من يوم الاثنين حتى الخميس المقبل، مشيرة إلى أن التقديم سيكون بكتاب خطي من الطالب أو ولي أمره ويقدم مباشرة للمنطقة التعليمية.