شهد هذا العام عددا من البطولات الرياضية الرائعة التي جسدت الروح الحقيقية لمجتمع الجامعة الأمريكية في الكويت، فأظهر رياضيو الجامعة القوة والصلابة وحب العمل الجماعي بأنشطة رياضية متعددة.



وتبوأ فريق كرة القدم النسائي المركز الأول أثناء مشاركته في بطولات الاتحاد الكويتي لألعاب القوى، حيث حصل الفريق على ميداليات ذهبية، كما حصل فريق كرة الطائرة للنساء على المركز الثاني، بينما حصل فريقا كرة الطائرة وكرة الصالات للرجال على المركز الثالث، وتمثل هذه النجاحات الطموح الرياضي العالي الذي يتمتع به مجتمع الجامعة الأمريكية في الكويت.



وأعرب المنسق العام الرياضي محمد الصالح عن فخره بالنتائج التي حققها، قائلا: «نفتخر بوجود عدد كبير من الطلبة الرياضيين الذين يمثلون الجامعة الأمريكية في الكويت، كما نتطلع الى مزيد من النجاح».



وعلقت الطالبة ميليسا أبوفراج على فوز فريقها، قائلة: «لا يسعني أن أصف سعادتي حينما حملت الكأس واحتفلت مع زملائي والمدربين، فقد قطفنا ثمار جهودنا طوال هذه الفترة، والفضل يعود إلى مدربنا الرائع آش والكابتن هيا الدبوس».



وشاركت فرق من الجامعة بدورة الألعاب الرياضية الأولى للتعليم العالي التي عقدها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي بمشاركة أكثر من 800 طالب من الرياضيين من العالم للتنافس في 8 رياضات.



وحضر حفل التكريم الختامي وزير الشباب محمد الراجحي وأعضاء من الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، وعميدة الشؤون الطلابية بالجامعة هلا العبدالرزاق، والمنسق الرياضي العام محمد الصالح والمنسق الرياضي أنس عبدالله وعدد من ممثلي الجامعات.