هادي العنزي



أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية صباح أمس عن اتفاقية تعاون مع بنك برقان تشمل رعاية خمسة لاعبين أولمبيين من منتخباتنا الأولمبية، جاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة محمد جعفر، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية فاطمة حيات، ورئيس العلاقات العامة والاتصالات في بنك برقان قتيبة الربعي.



وتشمل رعاية أبطال الكويت الأولمبيين 4 لاعبين في العاب القوى هم: يعقوب اليوحة (110 متر حواجز)، ومضاوي الشمري (100 متر عدو)، وأمل الرومي (800 متر عدو)، وعبدالمحسن العلي (ماراثون)، وجود توفيق في الكراتيه، مع توفير كامل الدعم النفسي والفني، وفق أعلى المعايير العالمية للتطوير، لتأهيلهم لأفضل مشاركة ممكنة في البطولات الدولية المقبلة، وأولمبياد باريس 2024، ولوس انجيليس 2028.



من جانبه، أشاد محمد جعفر بدعم بنك برقان لأبطال الكويت، وقال: «يسعدنا انضمام بنك برقان كشريك في رحلة إعداد الرياضيين، ومما لا شك فيه أن هذا الدعم سيعزز من الثقافة الرياضية في المجتمع، وسيسهم بتطوير اللاعبين».



من جهتها، ذكرت فاطمة حيات أن العمل بدأ على اتفاقية التعاون منذ فترة ليست بقصيرة، خاصة أن من استراتيجية بنك برقان الاهتمام بالرياضيين، وتوفير الدعم اللازم لهم، وقد توافقت استراتيجية البنك مع رؤية اللجنة الأولمبية المتمثلة بالتعاون مع القطاعين الأهلي والخاص، والبداية تمثلت باختيار خمسة مواهب شبابية من منتخباتنا الوطنية، ممن يتوقع لهم مستقبل باهر في رياضاتهم المختلفة، وسيتم إعدادهم بأفضل الطرق للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الأسياد في الصين 2024، وأولمبيادي باريس ولوس انجيليس، والدعم يشمل الأجهزة الفنية، والمعسكرات، والعلاج، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم بتطوير اللاعبين، متمنية مشاركة أكبر للقطاع الخاص بدعم الرياضة الكويتية.



وأشارت حيات إلى أن اتفاقية التعاون مع بنك برقان تعطي اللجنة الأولمبية الحق في إضافة لاعبين ولاعبات لتشملهم الرعاية، وفق آلية منظمة.



إلى ذلك، أكد قتيبة الربعي أن رعاية بنك برقان للأبطال الأولمبيين تهدف إلى تعزيز حضور الكويت في المحافل الرياضية العالمية، مضيفا اننا نفخر بشراكتنا الهادفة مع اللجنة الأولمبية، ونعتز برعاية برنامج اللجنة الأولمبية الخاص بتأهيل اللاعبين وتحضيرهم للمشاركة في الأولمبياد، وذلك لأهميته في مسيرة الرياضة الكويتية.