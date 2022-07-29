مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقادسية في الـ 11 من صباح الغد إلى القاهرة وذلك لإقامة معسكر تدريبي بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز 25 أغسطس المقبل، وسيفتتح الأصفر مشواره في الجولة الأولى بمواجهة الوافد الجديد الساحل.



وكان الأصفر قد خاض مباراتين وديتين قبل المغادرة أمام الفحيحيل 7-0 ومع خيطان «مساء امس»، حيث يسعى المدرب الوطني ناصر الشطي إلى تطبيق أفكاره على اللاعبين خصوصا الجدد منهم سواء المحترفون الثلاثة أو الـ 5 لاعبين المحليين.



ومن أجل تحقيق أعلى معدل من حالة الانسجام اتفق الشطي مع القائمين على معسكر مصر لإقامة 4 أو 5 مباريات، حيث سيخوض في يوم واحد مواجهتين بتشكيلتين مختلفتين لإعطاء جميع اللاعبين فرصة المشاركة وإثبات الجدارة. وسيغادر مع بعثة القادسية اللاعبان حمد أمان وعامر المعتوق، والذي انتهت إعارته للتضامن، على أن يتم تحديد قائمة الـ 30 لاعبا بشكل رسمي مع الانتهاء من المعسكر والعودة إلى الكويت بتاريخ 12 أغسطس للتركيز على اللاعبين الذي تم اختيارهم، فيما سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إعارة عدد من اللاعبين لعدم حاجة الجهاز الفني الى خدماتهم في الوقت الحالي.



من جانب آخر، التحق محترف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي محمد الصولة بكتيبة الأخضر حيث مقر معسكر الفريق في مدينة قرطبة التونسية، والذي يستمر حتى 12 أغسطس المقبل. ومن المتوقع ان يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص لتعويض ما فاته من حصص تدريبية فضلا عن الوقت الطويل الذي قضاه اللاعب بين العلاج من الملاريا والراحة الاجبارية الممنوحة له من قبل الاطباء المشرفين على علاجه.



وفي اطار متصل، تستمر التدريبات العرباوية بقيادة المدرب المقدوني يوغسلاف ترينشوفيسكي ومساعده التونسي يامن الزافي والمعد البدني مناف نابي.



وفي جانب آخر، نظم الجهازان الاداري والفني محاضرة نظرية حول احدث تطورات وتعديلات التحكيم وتقنية الفار ألقاها محاضرون من دولة قطر، وحضرها الجهاز الفني واللاعبون واعضاء الجهاز الاداري المرافق.



في سياق آخر، يلتقي فريق النصر مع الصليبخات وديا في السابعة مساء غد على ستاد علي صباح السالم ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد، حيث خاض العنابي مباراة ودية واحدة أمام الجهراء وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وستغادر بعثة النصر إلى صربيا في الأول من أغسطس المقبل سيلتقي خلاله مع فريقين من الإمارات هما الظفرة ودبا الفجيرة، على أن تكون هناك مواجهة ثالثة مع أحد فرق السعودية يشارك في دوري «يلو» للدرجة الأولى.