تقوم بتحديد الميزانية التقديرية للأعداد المتوقعة للطلاب حسب الفصول والمراحل ومعلمي المواد



عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب قرارا يقضي بتشكيل لجنة للاستعداد للعام الدراسي الجديد خاصة في قطاع التعليم العام برئاسة وكيله أسامة السلطان وعضوية كل من مدير عام منطقة الأحمدي منصور الديحاني ومدير منطقة حولي وليد بن غيث ومدير منطقة الفروانية منصور الظفيري ومدير عام منطقة الجهراء بالإنابة حمد السعيد، ومدير منطقة العاصمة بالإنابة جاسم بوحمد ومدير منطقة مبارك الكبير بالإنابة محمد العجمي ومدير إدارة التعليم الديني أنور العبدالغفور ومدير إدارة التنسيق بالإنابة حميدة القلاف وسلطان المشعل مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة.

وحدد اليعقوب اختصاصات اللجنة في قراره، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، على النحو التالي:



٭ الانتهاء من تحديد الميزانية التقديرية للأعداد المتوقعة للطلاب حسب الفصول والمراحل ومعلمي المواد الدراسية المختلفة للعام الدراسي 2023/2022.



٭ الانتهاء من تحديد أعداد المعلمين الذين تحتاجهم الوزارة بحسب المراحل والمواد (قطاع التعليم العام والخاص والنوعي)، ومخاطبة إدارة الموارد البشرية لاتخاذ اللازم لتوفير الأعداد المطلوبة.



٭ الانتهاء من عقد مقابلات التعاقد المحلي لتوفير الاحتياجــات المطلوبة مــن المعلمـــين.



٭ استكمال الإجراءات اللازمة بشأن إصدار قرارات تسمية المدارس بعد الاعتماد من اللجنة المختصة.



كما حدد اليعقوب مهام عمل اللجنة كالآتي:



٭ يجتمع أعضاء اللجنة مرتين أسبوعيا على الأقل خارج أوقات الدوام الرسمي بناء على طلب رئيس اللجنة.



٭ تعقد اللجنة اجتماعاتها ضمن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجلسة بحيث لا يقل النصاب بأي حال عن الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء نصف الأعضاء + واحدا على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.



٭ تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حال غيابه.



٭ يكلف مقرر اللجنة بإعداد بنود جدول الاجتماع، ويدون محاضر الاجتماعات، ويتلقى ويوجه ويحفظ جميع مراسلاتها ووثائقها ويتابع تنفيذ قراراتها وتوصياتها.



٭ يكلف رئيس اللجنة برفع تقرير أسبوعي متضمنا بيان ما تم تنفيذه من أعمال ضمن مهام اللجنة، ما تم الانتهاء منه من أعمال الاستعداد لبدء العام الدراسي، ونسبة الإنجاز الشاملة لمهام الاستعداد.



ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة شهر، وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.