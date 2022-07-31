أعلن رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالأردن د.حمود القشعان فتح باب تلقي طلبات الالتحاق للطلاب والطالبات الكويتيين الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية للعام الدراسي المقبل اعتبارا من 1 أغسطس ولغاية 15 سبتمبر.



وقال القشعان في تصريح لـ «كونا»: إن الجامعات الأردنية سترفض أي طلب بعد الفترة المقررة، مؤكدا إمكانية إتمام كل الإجراءات الخاصة بشروط القبول عن طريق «الأونلاين» عبر الموقع الإلكتروني للمكتب ثم إرسالها مع المناديب المعتمدين دون الحاجة للحضور الشخصي قبل فترة بدء الدراسة والمتوقع يوم 10 أكتوبر المقبل.



وأشار إلى أن المكتب الثقافي توصل الى اتفاق مع الجامعات الأردنية على ألا يقوم الطالب بدفع كامل الرسوم الدراسية إلا بعد تاريخ 15 سبتمبر خلافا للسنوات السابقة والتي كانت الجامعات تشترط تسلم الرسوم مع ورقة القبول.



وأضاف د.القشعان أن الرسوم تبلغ 23 دينارا كويتيا (ما يعادل 75 دولارا)، إضافة إلى رسوم التصديقات وأتعاب مخلصي المعاملة من المندوبين والتي تعادل 40 دينارا كويتيا (ما يعادل نحو 130 دولارا)، موضحا أن المكتب الثقافي الكويتي بالأردن على أتم الاستعداد للرد على كافة الاستفسارات عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.