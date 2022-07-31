ثامر السليم



اشتكى عدد من طلبة كلية الصيدلة بجامعة الكويت من تطبيق الكلية وإجبارهم على نظام الدراسة للبرنامج التجريبي الـ pharmD وهو الدراسة 7 سنوات بدلا من 5 سنوات أسوة بباقي الكليات والجامعات في الولايات المتحدة الأميركية وكندا كما يتم ابتعاث الطلبة الكويتيين لدراسة الصيدلة في بريطانيا وإيرلندا بنظام الـ 5 سنوات وليس الـ 7 سنوات.



وقال الطلبة لـ «الأنباء» إن المشكلة لم تكمن في ذلك فقط بل كذلك في طريقة التدريس والتي تكمن فيما يسمى بـ «التعليم التفاعلي» والذي لا يعود بالنفع على الطلبة والطالبات ولا يتم تطبيقه بالطريقة الصحيحة على أرض الواقع، وذلك لجهل الكثير من الأساتذة به مما يعد خللا كبيرا في إيصال المعلومات من الطلبة ودفعهم الى الاعتماد الكلي على أنفسهم دون سابق معرفة بما يدرسونه، مضيفين في هذا الشأن أن الأساتذة يفرضون على طالب البكالوريوس أن يفتح كتبا علمية بحتة ذات محتوى عال ليست من مستوى الطلبة المبتدئين قبل المحاضرة وإجبارهم على حل ما يسمى guide study على ان يقوم الطالب قبل بدء المحاضرة بتسليمه لأستاذ المقرر وأن تكون المحاضرة مجرد نقاش بشأن ما أخطأ فيه أغلبية الطلبة من دون شرح النقاط التعليمية كاملة من أساسها، وهو ما ينتج عنه قصور في فهم المادة العلمية وشعور الطلبة بعدم فهم المقرر لهم.

وأضاف الطلبة: اننا نعاني من طول ساعات اليوم الدراسي والذي يبدأ من 9 صباحا الى 4 عصرا وأغلب المحاضرات تكون ساعتين مما يرهق الطالب ذهنيا وجسديا خصوصا بوجود المختبرات التي تستغرق 3 ساعات ولا نرفض ذلك فقد دخلنا التخصص رغبة فيه وندرك صعوبته من الناحية العلمية لكننا نرفض استمرار المحاضرات مع الاختبارات النهائية، حيث إننا لا نملك الطاقة للتركيز، مستنكرين استمرار تلك المحاضرات حتى في الاختبارات النهائية ومطالبة الطلبة بالحضور للمحاضرات مع أحقيتهم بالراحة قبيل الاختبارات والاستعداد الدراسي والنفسي لها أسوة بباقي الكليات والتخصصات في جامعة الكويت وأسوة حتى بالدفع التي تسبقهم في الكلية نفسها.

ولفتوا إلى انه تم إدخال مواد جديدة كليا في منتصف الفصل الدراسي على أساس أن المواد تتبع نظام الـ modules مما يعني أن تكون المــــادة محددة بأسابيع معينـــة وليـــس بنظام فصلي، وهما مادتا (microbiology & immunology)، والتي بدأت في الأسبوع التاسع من الفصل الثاني من أصل 17 أسبوعا، حيث ان المادة الواحدة عبارة عن مادتين، حيث تتضمن علم الميكروبات وعلم المناعة، مشيرين الى اننا طالبنا بتخفيض المحتوى العلمي الذي تم تدريسنا إياه في وقت متأخر لكن لم يتم التعاون معنا ثم بعد ذلك طلبنا تأجيل الاختبار النهائي مع موافقة أستاذ المقرر ولكن قوبل طلبنا بالرفض من قبل إدارة الكلية.