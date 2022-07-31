عبدالعزيز الفضلي



وافقت وزارة المالية على استكمال إجراءات طرح مناقصة استئجار حافلات مع سائقين لنقل طلبة وطالبات مدارس المناطق التعليمية (حولي - العاصمة - الفروانية) ومعاهد التعليم الديني ومدارس التربية الخاصة ومرافقين لحافلات التربية الخاصة أثناء النقل وبتكلفة بلغت أكثر من 16 مليون دينار ولمدة 3 سنوات.

جاء ذلك في كتاب وجهته وزارة المالية الى وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، والذي قالت فيه:



بالإشارة الى كتابكم المؤرخ في 2022/7/3 بخصوص طلب الموافقة على استكمال إجراءات المناقصة المذكورة أعلاه بمبلغ إجمالي 16.093.866 دينارا، وذلك وفقا لما ورد بكتاب الجهة أعلاه ومرفقاته.



ووفق ما تمت مناقشته في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2022/7/20 في وزارة المالية بحضور المختصين من وزارة التربية وبالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية - شؤون التخزين العامة بهذا بخصوص.



نود إفادتكم بالتالي:



أولا: الموافقة على البدء باتخاذ الإجراءات المناسبة نحو طرح المناقصة المشار اليها أعلاه لمدة 3 سنوات بإجمالي مبلغ 16.093.866 دينارا مع مراعاة ما ورد في القانون رقم 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية، وبعد أخذ موافقات الجهات المختصة وبما لا يتعارض مع الضوابط والنظم المعمول بها بهذا الشأن.



ثانيا: الإيعاز للمختصين لديكم بأن يتم تضمين تكلفة المناقصة أعلاه بمشروع ميزانيتكم للسنة المالية 2024/2023 والمشاريع اللاحقة كل فيما يخصه، وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص، مع تزويدنا بنسخ من العقود فور توقيعها.