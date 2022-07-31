رفعت شركة نتفليكس دعوى قضائية يوم الجمعة على منتجي مسرحية موسيقية غير مصرح بها مقتبسة من مسلسلها ذائع الصيت «بريدجرتون»، متهمة إياهم بانتهاك حقوق الطبع والنشر بعد زيادة نسب المشاهدة لنسختهم المقلدة على تطبيق تيك توك.



وقدمت «نتفليكس» الشكوى ضد أبيجيل بارلو وإميلي بير في المحكمة الاتحادية بواشنطن، بعد ثلاثة أيام من نفاد تذاكر العرض المسرحي «بريدجرتون الموسيقية غير الرسمية» (ذا أنوفيشل بريدجرتون ميوزيكال) في مركز كينيدي بالمدينة. واستقطب مسلسل بريدجرتون، المستوحى من روايات جوليا كوين الرومانسية الأكثر مبيعا، 82 مليون مشاهد في الأسابيع الأربعة الأولى من عرضه لأول مرة على منصة نتفليكس، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت. وأنتج موسم ثان من المسلسل، واستلهمت منه سلسلة عروض قدمت في ست مدن تحت عنوان «حفل الملكة» (كوينز بول).



وقالت نتفليكس إنه بعد عرض «بريدجرتون» لأول مرة في ديسمبر 2020، بدأ المتهمون بالنشر عن المسلسل على تيك توك، إذ بلغ عدد المتابعين 2.4 مليون متابع، بما في ذلك تأليف أغان مبنية على الشخصيات والمشاهد والحوار والحبكة الدرامية.