أعلنت النيابة العامة في برشلونة (شمال شرق إسبانيا) الجمعة أنها ستطلب السجن لأكثر من ثماني سنوات بتهمة التهرب الضريبي في حق النجمة الكولومبية شاكيرا التي أعلنت رفضها عقد اتفاق وأعربت عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.



وفي لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أشارت النيابة العامة كذلك إلى انها ستطلب تغريم النجمة المتهمة بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو بين 2012 و2014 بمبلغ 24 مليون يورو تقريبا.



وعلى القضاء حاليا أن يبت في إجراء المحاكمة ويعلن موعد انطلاقها.



وكانت شاكيرا التي تؤكد براءتها من أي عملية تهرب ضريبي أعلنت الأربعاء رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، معربة عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.