بيع هيكل عظمي كامل لغورغوصور، وهو نوع من الديناصورات ينتمي إلى عائلة «تي-ريكس» وعاش قبل أكثر من 77 مليون سنة، بنحو 6.1 ملايين دولار ضمن مزاد تولت تنظيمه دار سوذبيز في نيويورك، على ما أعلنت الأخيرة. وأشارت دار سوذبيز إلى أن هذا الديناصور أصبح «أحد أغلى الديناصورات التي بيعت ضمن المزادات على الإطلاق»، مع أن السعر الذي حصل عليه هو أقل بكثير من السعر الخاص بالتيرانوصور ريكس الذي بيع بـ 31.8 مليون دولار في مزاد نظم سنة 2020 في نيويورك.



وكان عثر سنة 2018 على الغورغوصور الذي يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار وطوله 6.7 في التشكيل الجيولوجي لنهر جوديث بولاية مونتانا الأميركية.