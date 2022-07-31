باع الممثل الأميركي جوني ديب بنحو 3 ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 3.5 ملايين دولار) مجموعة رسوم نفذها بالكمبيوتر تمثل عددا من نجوم هوليوود وموسيقى الروك. وكتب ديب الخميس في صفحته عبر انستغرام أن «كاسل فاين أرت» التي تدير شبكة من صالات عرض بريطانية تولت عرض رسومه للبيع عبر الإنترنت.



وذكرت «كاسل فاين أرت» أن مجموعة الرسوم التي تحمل عنوان «فرندز أند هيروز» (أصدقاء وأبطال) هي بمنزلة شهادة «عن الأشخاص الذين عرفهم ديب جيدا وأولئك الذين ألهموه في عمله كذلك». ونقلت «كاسل فاين أرت» عن ديب قوله: «رسومي حاضرة جدا في حياتي لكنني احتفظت بها لنفسي وقيدت نفسي. ما من أحد يفترض أن يقيد نفسه».



ومن بين الذين رسمهم ديب المغني الأميركي بوب ديلان والممثلة البريطانية الأميركية إليزابيث تايلور والممثل الأميركي آل باتشينو والمغني البريطاني كيث ريتشاردز.



وأشارت «كاسل فاين أرت» إلى أن طلبات شراء رسوم ديب انهالت على موقعها الإلكتروني الذي يعرض 780 عملا للبيع. وبيع الرسم الواحد بنحو 4800 دولار، في حين بلغ ثمن 4 رسوم ضمن إطار واحد نحو 18200 دولار.