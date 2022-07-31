صدر مرسوم بنقل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية وجاء في المرسوم:



مادة أولى: ينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين كل اسم منهم:



1 ـ فيصل سليمان المسيليم سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية ألبانيا.



2 ـ فيصل مطلق العدواني سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية بنغلاديش.



3 ـ وائل يوسف العنزي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية تركيا.



4 ـ صلاح سليمان الحداد سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة.



5 ـ عادل عبدالكريم الأمير سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية السنغال.



6 ـ عبدالله مساعد الخرافي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية قبرص.



7 ـ عبدالله تركي التركي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة كوانزو.



8 ـ عادل مبارك الادغم سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كوبا.



9 ـ محمد سعود المطيري قنصلا عاما لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.



10 ـ نايف هابس العتيبي سيفرا لدولة الكويت لدى جمهورية اثيوبيا الفيدالية الديموقراطية.