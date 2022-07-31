بداح العنزي



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس ستترأس يوم غد الاثنين، وبحضور مديرة عام البلدية بالوكالة م.نادية الشريدة، اجتماعا موسعا مع رؤساء القطاعات ومديري إدارتي النظافة العامة وإشغالات الطرق والسلامة في جميع بلديات المحافظات.

وقالت المصادر إن الاجتماع خصص لمناقشة الأوضاع الحالية لأعمال النظافة في جميع المحافظات وبيان أوجه القصور، إضافة إلى الاطلاع على الآلية الجديدة لعمل النظافة والإجراءات التي ستتخذ بحق الموظفين المتقاعسين في متابعة أعمال الشركات خاصة بعد الجولات الميدانية التي انطلقت مؤخرا بإشراف مدير عام البلدية بالوكالة م.نادية الشريدة في جميع المحافظات، والتي شهدت رفع السيارات المهملة والبقالات المتنقلة



المخالفة سواء الموجودة في المناطق السكنية أو الشواطئ في ظل الشكاوى المتكررة.



من جانب آخر، كشفت المصادر عن تنسيق مشترك بين البلدية والإطفاء للكشف عن السراديب في المباني التجارية والاستثمارية بجميع المناطق للتأكد من التزامها وعدم استخدامها كمخازن، في مخالفة صريحة لأنظمة وقوانين البلدية.