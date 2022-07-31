علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن مؤسسة الموانئ بصدد إنشاء سور محيط بنقعة الشملان لإحكام السيطرة عليها وتنظيم عملية دخول الأفراد إلى النقعة وخروجهم منها.



وفي هذا الصدد، ستطرح مؤسسة الموانئ ممارسة مختصة بهذا الشأن اليوم لإنشاء سور حول النقعة. وستدعو الشركات المتخصصة إلى تقديم عطاءاتها وفقا للشروط والمواصفات الفنية والأحكام، حيث يهدف موضوع الممارسة إلى إنشاء وإنجاز وصيانة سور محيط بنقعة الشملان.



وحددت «الموانئ» مدة إنجاز أعمال المشروع في 9 أشهر تبدأ من تاريخ أمر مباشرة الأعمال والذي سيكون خلال 30 يوما من تاريخ توقيع العقد، ولا تدخل تلك المدة ضمن مدة إنجاز الأعمال، وكذلك مدة الصيانة للأعمال ستكون 365 يوما اعتبارا من التاريخ المحدد بشهادة التسلم الابتدائي للأعمال.