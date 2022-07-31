رشيد الفعم



مع قرب الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد الذي بدأت ملامحه تتضح شيئا فشيئا، أكد مصدر وزاري لـ «الأنباء» أن «حكومة الحل» ستكون جاهزة قريبا جدا ومن المتوقع أداؤها القسم خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر أن عدد أعضاء الحكومة الجديدة لن يكون كبيرا ولن يكون التشكيل موسعا وأنه من المحتمل دخول عنصرين نسائيين فقط كونها حكومة انتقالية دورها الترتيب للانتخابات المقبلة لمجلس الأمة.



ومع تشديد المصدر على ان قرار حل مجلس الأمة بيد القيادة السياسية وفق المادة 107 من الدستور وهو أمر مسلّم به، إلا انه اشار في الوقت ذاته الى ان الجهات المعنية في الحكومة بدأت باتخاذ الإجراءات وإعداد الترتيبات اللازمة لما بعد حل المجلس وأنها في انتظار مرسوم الحل والدعوة الى الانتخابات، موضحا ان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء أعدت العدة لجميع الإجراءات اللازم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة مع دراستها من جميع الجوانب الدستورية.



وبين المصدر ان دمج بعض الوزارات سيكون واردا في الشكل العام للحكومة الجديدة.