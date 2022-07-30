"الأنباء" تنشر أسماء 8891 طالبا وطالبة تم قبولهم في جامعة الكويت





قبول (8502) طالبا وطالبة للفصل الدراسي الأول و (389) للفصل الدراسي الثاني



آلاء خليفة

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور مشعل هشام الغربللي أنه تم الانتهاء من عملية توزيع طلبات الالتحاق للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات من خريجي المرحلة الثانوية المستوفين لشروط القبول لجميع كليات الجامعة وذلك خلال فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2022/2023، وتم قبول (8891) طالبا وطالبة موزعين على الفصلين الأول والثاني، حيث تم قبول (8502) طالب وطالبة للفصل الأول وتأجيل قبول (389) طالبا وطالبة للفصل الثاني للعام الجامعي 2022/2023 حيث تم قبول جميع الطلبة والطالبات الذين اختاروا جميع الرغبات المتاحة لهم عند تقديم طلب الالتحاق والمستوفين لشروط القبول في الفصل الدراسي الأول.

وأوضح د. الغربللي أن هذه الأعداد لا تتضمن الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية والداخلية والذين فضلوا الاستمرار في بعثاتهم الدراسية بدلاً من جامعة الكويت وكذلك الموظفين الذين لم يحصلوا على اجازات دراسية من جهات الاختصاص والطلبة الذين اختاروا عددا قليلا من الرغبات لا يتفق معدلهم المكافئ ونسبة الثانوية والحدود الدنيا التي انتهت إليها عملية القبول في ضوء الأعداد المحددة في هذه التخصصات من قبل الكليات المعنية والبالغ عددهم (2120) طالبا وطالبة، مؤكداً إمكانية تقديمهم طلب التحاق جديدا للفصل الدراسي الثاني القادم في الموعد الذي ستعلنه عمادة القبول والتسجيل لاحقا وفي التخصصات التي سيتم تحديدها حيث انه وفقا لقرار مجلس الجامعة لا يسمح بإجراء أي تعديل على التخصصات المحددة في طلب الالتحاق بعد انتهاء الفترة المحددة لاستلام الطلبات.

وأضاف أن قبول هذا العدد من الكويتيين وأبناء الكويتيات للفصلين الأول والثاني جاء في ضوء قرارات مجلس الجامعة وبتوجيهات مباشرة من الدكتور يوسف الرومي مدير الجامعة الذي كان يتابع عمليه القبول ويصدر التوجيهات طوال الفترة من فتح باب تقديم طلبات الالتحاق بتاريخ 17/7/2022 حتى اعلان نتائج القبول بتاريخ 30/7/2022

كما أكد أن التنافس على مقاعد جميع الكليات كان وفقا للمعدل المكافئ ونسبة الثانوية دون تمييز بين الذكور والإناث المتقدمين إلى الجامعة أو بين الكويتيين وأبناء الكويتيات، علما بأن المعدل المكافئ يحتسب بناء على نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية المطلوبة لكل كلية والتي يؤديها كل طالب قبل التحاقه بالجامعة بالإضافة إلى نسبة الطالب في الشهادة الثانوية.

فترة اعتماد القبول والتسجيل في المقررات الدراسية

وأوضح د. الغربللي أنه على الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني المتقدمين على شبكة الانترنت والفئات المتقدمة بطلبات التحاق بصالة القبول والتسجيل والذين تأكد قبولهم سداد رسوم 10 د.ك عن طريق نظام الدفع KNET بعد إعلان نتائج القبول وذلك حتى يتم اعتماد القبول في جامعة الكويت من خلال الدخول على نظام القبول الإلكتروني. علماً أنّه غير مطلوب المراجعة وتسليم المستندات في صالة القبول والتسجيل. أما الطلبة الكويتيون وأبناء الكويتيات خريجو الثانوية الأمريكية والإنجليزية فعليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل لتسليم مستنداتهم واعتماد قبولهم خلال مواعيد يتم تحديدها بواسطة رسائل نصية، علماً أن تسجيل الجدول الدراسي للطلبة المقبولين سيكون الكترونيا (أون لاين) من خلال مواعيد يتم تحديدها بواسطة رسائل نصية.

وبهذه المناسبة تقدم الدكتور مشعل الغربللي بالشكر لأعضاء مجلس الجامعة وعلى رأسهم مدير الجامعة الدكتور يوسف الرومي والأمين العام بالإنابة الدكتور محمد إبراهيم زينل ولأعضاء مجلس الجامعات الحكومية برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي فهد المضف على جهودهم خلال الفترة الماضية ولمسؤولي وموظفي إدارة القبول بعمادة القبول والتسجيل، كما تقدم بالشكر لموظفي إدارة العلاقات العامة ومركز نظم المعلومات وموظفي إدارة الأمن والسلامة لجهودهم الطيبة وتعاونهم المثمر خلال فترة استلام طلبات الالتحاق للطلبة المستجدين للفصل الدراسي الأول 2022/2023.



وفي نهاية تصريحه تقدم القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت بأطيب التهاني للطلبة المستجدين وذويهم بمناسبة قبولهم في جامعة الكويت متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق في حياتهم الجامعية.



