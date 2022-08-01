تم أمس الأول تنظيم العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة Luck الذي سيطرح عبر منصة Apple TV، وذلك في مسرح Regency Village بمدينة لوس أنجيليس بولاية كاليفورنيا.



وتدور أحداث الفيلم حول دخول فتاة عن طريق الصدفة لعالم جديد ومختلف يدعى أرض الحظ، لكن في الوقت نفسه غير مسموح بدخول أي بشري الى هذا العالم لأنه مليء بالمخلوقات السحرية اللطيفة، والتي لا تسمح بوجود أي بشري.



وسبب دخول الفتاة عالم الحظ هو رغبتها في جلب بعض الحظ لها، وتعود بعد ذلك للمنزل، لذلك تتعاون مع المخلوقات السحرية التي تعيش في عالم الحظ، لتنجح في مهمتها.



ويضم طاقم الأداء الصوتي الخاص بفيلم Luck عددا مميزا من نجوم هوليوود أبرزهم جين فوندا، بي جولدبرغ، نوبلزادا، فلولا بورغ، ليل ريل هوري، جون راتزنبرغر، وأديلين سبون، والعمل من إخراج بيجي هولمز.