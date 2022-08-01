توصلت دراسة طبية جديدة أجريت في كلية الطب جامعة «سوري» في بريطانيا أن تناول الكاكاو يقلل ضغط الدم وتصلب الشرايين. كانت الأبحاث الطبية السابقة قد أشارت إلى أن مضادات الأكسدة والفلافونيل المتواجدة في الكاكاو تلعب دورا مهما في خفض ضغط الدم وتصلب الشرايين، مثل بعض أدوية علاج ضغط الدم المرتفع.. ومع ذلك، فإن مدى فعالية مادة «الفلافانول» في الحياة اليومية في خفض ضغط الدم لايزال غير معروف، حيث أجريت الدراسات السابقة في هذا المجال في ظروف تجريبية محكومة بإحكام. وتقلل الدراسة الحالية التي أجريت في جامعة «سوري» من المخاوف من أن الكاكاو كعلاج ضغط الدم المرتفع يمكن أن يشكل مخاطر صحية عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع عندما لا يتم رفعه، مما يمهد الطريق لاستخدامه المحتمل في الممارسات الطبية السريرية.