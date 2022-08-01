تسببت الحرارة الشديدة التي تم تسجيلها في يوليو في إسبانيا، في وفاة 2064 شخصا، وفق بيانات نشرت على الموقع الإلكتروني لمعهد كارلوس الثالث الصحي.



ووفقا لنظام مراقبة الوفيات اليومية للمعهد، كانت الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، أقل بنحو أربع مرات.



ومن بين إجمالي الوفيات، بحسب موقع «روسيا اليوم»، كانت هناك 1321 حالة وفاة فوق سن 85، و470 تتراوح أعمارهم بين 75 و84، و176 بين 65 و74، وما يصل إلى 83 كانوا بين 45 و64. كما توفي عشرة أطفال دون سن الرابعة عشرة.



وفي 18 و19 من شهر يوليو، توفي أكبر عدد من الأشخاص وكان متوسط ​​درجة حرارة الهواء في جميع أنحاء إسبانيا نحو 38-40 درجة مئوية.