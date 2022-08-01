قال آندي بشير حاكم ولاية كنتاكي الأميركية أمس، إن ما لا يقل عن 26 شخصا، بينهم أطفال، لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في شرق الولاية، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى حيث تتوقع السلطات العثور على مزيد من الجثث خلال الأسابيع المقبلة.



وكتب بشير على تويتر صباح أمس «هناك أضرار واسعة النطاق مع نزوح كثير من العائلات وتوقع هطول مزيد من الأمطار». وكان بشير قد قال لشبكة (إن.بي.سي نيوز) يوم السبت «أعرف أن هناك العديد من الجثث الإضافية، ونعلم أنها ستزيد. سنستمر في العثور على جثث على مدى أسابيع».



وأفادت شركة تتابع انقطاع الكهرباء بأنه حدث أكثر من 13 ألف بلاغ عن انقطاعات للتيار الكهربائي في الولاية صباح أمس.



وأوضح بشير أن إصلاح الدمار الذي نجم عن الفيضانات سيستغرق سنوات.



وهذه الفيضانات هي ثاني كارثة وطنية كبيرة في كنتاكي خلال سبعة أشهر، وذلك بعد حدوث عدد كبير من الأعاصير أودت بحياة قرابة 80 شخصا في الجزء الغربي من الولاية في ديسمبر.