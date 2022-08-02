أعلنت مجموعة أسس القابضة عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، محققة صافي ربح بلغ 361.1 ألف دينار بالمقارنة مع العام السابق والذي بلغ به صافي ربح بواقع 435.7 الف دينار أي بانخفاض نسبته 17%.



وأفاد عبدالمحسن المشعان رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة أسس القابضة، بأن أداء المجموعة من خلال ذراعيها في القطاعين الاستثماري والعقاري قد حافظ على أداء إيجابي متراجع نسبيا عن أداء ذات الفترة من العام الماضي، فقد واجهت المجموعة الكثير من التحديات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2022 بالمقارنة مع الأداء المتميز خلال الربع الأول من العام، فما أن بدأت بوادر التعافي من أضرار أزمة كورونا إلا وبدأت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت أواخر شهر فبراير الماضي، مما أثقل كاهل الاقتصاد العالمي فعرقل سلسلة التوريدات والحركة التجارية حول العالم وأدى إلى تقلب العملات وتضخم الأسعار وزعزع ثقة المستثمرين وهز الاقتصاد بشكل عام، ناهيك عن الأثر المباشر على مختلف أسواق المال حول العالم في ظل التخوف من احتمالات التراجع بالأداء والركود، ولم تكن المجموعة في منأى عن ذلك، وكان لفترة الربع الثاني نصيب من تلك التراجعات.



ومن جانب حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم والذي بلغ إجماليه كما في 30 يونيو 2022 مبلغ وقدره 11.9 مليون بالمقارنة مع فترة 30 يونيو 2021 بمبلغ 11.5 مليون دينار، أي بارتفاع نسبته 4%، وبلغت القيمة الدفترية للسهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مبلغ 114 فلسا بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 110 فلوس للسهم، أي بارتفاع قدره 4 فلوس للسهم الواحد، وما نسبته 3.6%.



وبلغت ربحية السهم الواحد لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مبلغ 3.44 فلوس للسهم بالمقارنة مع فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، حيث بلغت ربحية السهم مبلغ 4.15 فلوس للسهم أي بتراجع قدره 0.71 فلس للسهم الواحد.



وبلغ معدل العائد على الأصول لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 نسبة 1.8% وذلك بالمقارنة مع فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 حيث بلغ معدل العائد على الأصول لذات الفترة من العام الماضي نسبة 2.4% أي بتراجع قدره -0.6%.



كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية المساهمين خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 نسبة 2.9% بالمقارنة مع فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 3.7% أي بفارق قدره -0.8%.