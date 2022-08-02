مفرح الشمري



تحرص فرقة التلفزيون للفنون برئاسة الموسيقار القدير غنام الديكان، على التواجد في جميع المناسبات الوطنية التي تمر بالبلاد.



في هذا الصدد وبمناسبة حلول الذكرى الـ32 للغزو العراقي الغاشم للكويت، صورت فرقة التلفزيون للفنون عملا خاصا سيعرض اليوم على شاشة تلفزيون الكويت بعنوان «حنا ورود السلم» من كلمات الشاعر سالم سيار، وألحان وتوزيع د سليمان الديكان بالإضافة إلى تصوير من كلاسيكيات الفرقة أغنية «يا وطن» كلمات الشاعر والإعلامي الكبير عبدالرحمن النجار، وألحان وتوزيع الملحن الراحل مرزوق المرزوق، ومن إخراج خالد بوحيمد ومساعديه بشار الديكان وأيمن فادي، وذلك تحت إشراف وكيل وزارة الإعلام سعود الخالدي ومتابعة من الوكيل المساعد للتلفزيون فهد الغيلاني.